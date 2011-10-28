《美元汇率分析》欧洲达成协议提振风险胃纳,美元应声全面下滑

* 美元在欧盟达成协议後仍为主要融资货币

* 欧盟协议暂时堵住问题缺口

* 外汇期权市场显示全球范围内弥漫乐观情绪

路透纽约10月27日电---继欧洲于最後关头达成协议遏制债务危机後,美元周四暴跌,这可能已经决定了美元未来的命运.

而美元将自此一路下滑.

欧洲方面达成的协议避免了该地区的崩溃,并引发投资者再度抛售美元而涌入风险货币和资产.这项协议包括民间债权人对所持希腊债务减计50%,并将欧洲金融稳定机构(EFSF)规模扩大到1兆(万亿)欧元.

再加上美国经济骤然重拾活力;就在几周前,美国还在衰退的边缘摇摆,有关新一轮量化宽松的臆测就此升温.几乎就在一夕之间,全球经济前景展现全新的风貌,似乎更加令人振奋.

在全球乐观情绪抬头之时,美元自然首当其冲会被出脱.因为投资者利用美元,为投身风险交易筹资;而未来两年内,美国都将保持近零利率政策.

"当经济停止恶化的时候,风险胃纳情况也大体较好,而美元仍是首选的融资货币."Oppenheimer货币机会基金的资产组合经理Alessio de Longis称.

截至9月30日,Oppenheimer管理资产规模为1,635.2亿美元.

"资金从美国流到世界其他地区.鉴于经济成长崩溃的风险减弱,投资者缓慢但确实投入资金重返市场,"De Longis称.

受欧洲达成协议影响,美元兑欧元周四大跌至七周低位,兑澳元和瑞郎也均触及多周低点.

尽管欧盟达成的协议远非完美,况且年底前还有待完善细节,但是它的方向是正确的,市场信心也因此明显提升.

"(欧洲)协议阻止了情况恶化,并堵住问题缺口.欧洲这艘大船需要向正确的航向行驶,而这项协议正起到了推助作用."伦敦全球宏观对冲基金GLC资产组合经理Steven Bell表示.

"(协议达成的)过程比较混乱,峰会上也反反覆覆.不过欧元还是照样上涨了,尽管压力犹存."Bell称.目前他管理的基金中对欧元没有风险敞口.