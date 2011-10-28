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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 16:19 BJT

《外汇动态》摩根士丹利对欧元反弹之势戒慎以对

0758GMT---摩根士丹利策略师预计,在下周20国集团(G20)会议前,欧元/美元将续涨,但对涨势的持续性仍抱持怀疑的态度.

他们指出,与风险资产及部份其他顺应景气循环的货币相较之下,欧元涨势落後;他们并称,有关亚洲主权投资欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,投资人应该降低对这方面的预期.(完)

--编译 龚芳;审校 侯向明

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