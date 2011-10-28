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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 16:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元上涨至接近七周高位,公债持稳

路透首尔10月28日电---韩元/美元KRW=周五稳步上涨,欧洲推出期待已久的协议以对抗主权债务危机之後,投资人信心正逐渐加温.

韩元/美元KRW=KFTC本地收盘价报1,104.9韩元,较上日收盘价1,115.2上涨近1%.

韩元在盘初曾触及盘中高点1,094.5,但是在1,100下方遭遇强力阻力位令涨幅缩减.

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