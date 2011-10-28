〔韩国汇市〕韩元/美元上涨至接近七周高位,公债持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月28日电---韩元/美元KRW=周五稳步上涨,欧洲推出期待已久的协议以对抗主权债务危机之後,投资人信心正逐渐加温.
韩元/美元KRW=KFTC本地收盘价报1,104.9韩元,较上日收盘价1,115.2上涨近1%.
韩元在盘初曾触及盘中高点1,094.5,但是在1,100下方遭遇强力阻力位令涨幅缩减.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。