版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减312.5亿台币

路透台北10月28电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减312.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,793.9亿台币.上周存单发行量净增1,214亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月24日(一) 1,517.00 1,308.00 -209.00

10月25日(二) 148.00 391.00 +243.00

10月26日(三) 1,374.50 1,048.50 -326.00

10月27日(四) 503.00 552.00 +49.00

10月28日(五) 1,022.00 952.50 -69.50

=============================================================

总计 4,564.50 4,252.00 -312.50

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月24日(一) 170.00 77.00

10月25日(二) 14.00 27.00

10月26日(三) 104.50 19.50

10月27日(四) 47.00 31.00

10月28日(五) 70.00 40.00

=================================================

总计 405.50 194.50 (完)

--记者 张雅菁;审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐