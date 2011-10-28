《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减312.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月28电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减312.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,793.9亿台币.上周存单发行量净增1,214亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月24日(一) 1,517.00 1,308.00 -209.00
10月25日(二) 148.00 391.00 +243.00
10月26日(三) 1,374.50 1,048.50 -326.00
10月27日(四) 503.00 552.00 +49.00
10月28日(五) 1,022.00 952.50 -69.50
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总计 4,564.50 4,252.00 -312.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月24日(一) 170.00 77.00
10月25日(二) 14.00 27.00
10月26日(三) 104.50 19.50
10月27日(四) 47.00 31.00
10月28日(五) 70.00 40.00
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总计 405.50 194.50 (完)
--记者 张雅菁;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。