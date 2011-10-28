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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 17:15 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超25亿台币

路透台北10月28日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.00 1.50 +20.50

票券业 4.50 0.00 +4.50

证券业 7.00 32.00 -25.00 (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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