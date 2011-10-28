〔路透基点〕台湾日月光2亿美元贷款案筹组主办银行团--RLPC

路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾日月光(2311.TW)正在邀请银行业者,组成统筹主办银行团,为日月光办理一笔2亿美元三年期贷款.

根据一名消息人士表示,日月光邀贷条件为至少承诺3,500万美元,目前阶段先付费用约为30个基点.

这项贷款将可选择延长两年,并非先前报导的贷款期限五年.

这笔贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的子公司,包括ASE Assembly & Test(上海),後者在2008年3月取得1.47亿美元五年期贷款,含所有费用的价码为95个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.

日月光为全球最大的晶片封测厂,该公司在2010年6月曾取得等值4.65亿美元的五年期贷款,包括72亿台币定期贷款和2.40亿美元等值循环信用贷款,台币利率为较次级市场商业本票利率加码,美元利率为较LIBOR加码,是借款人净利润率而定,加码幅度在60-70个基点.(完)