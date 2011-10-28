〔路透基点〕中国大连万达商业地产筹办两项贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国大连万达商业地产正在分别筹办两项贷款.
大连万达商业地产子公司无锡惠山万达广场正在筹办一笔9-10亿元人民币三年期贷款,提供江苏无锡惠山的万达广场项目经费.
中国银行江苏分行为牵头行.六至七家银行正在研究此案,包括广州银行、深圳发展银行及上海浦东发展银行.
传闻贷款利率为中国人民银行基准利率的110%以上.
另一方面,万达也在为江苏宜兴的万达广场项目筹办约10亿人民币贷款.据称中国农业银行将是牵头行.一消息人士称,三至四家银行正在研究此案.据当地媒体报导,宜兴万达广场项目总造价35亿元人民币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。