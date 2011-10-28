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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 18:54 BJT

〔路透基点〕中国大连万达商业地产筹办两项贷款案--RLPC

路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国大连万达商业地产正在分别筹办两项贷款.

大连万达商业地产子公司无锡惠山万达广场正在筹办一笔9-10亿元人民币三年期贷款,提供江苏无锡惠山的万达广场项目经费.

中国银行江苏分行为牵头行.六至七家银行正在研究此案,包括广州银行、深圳发展银行及上海浦东发展银行.

传闻贷款利率为中国人民银行基准利率的110%以上.

另一方面,万达也在为江苏宜兴的万达广场项目筹办约10亿人民币贷款.据称中国农业银行将是牵头行.一消息人士称,三至四家银行正在研究此案.据当地媒体报导,宜兴万达广场项目总造价35亿元人民币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫

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