〔台湾个股〕宏达电估第四季营收较上年成长20-30%,目标低市场预期

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透台北10月31日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,预估第四季营收1,250-1,350亿台币,较去年同期成长20-30%,此目标低于市场预期.
宏达电并指出,第四季预估毛利率在28%左右,营业净利率(operating margin)预估约为14.5%.销售量预估为1,200-1,300万支,较上年同期成长31-42%,但略低于第三季的1,316万支.
据汤森路透I/B/E/S,20位分析师对宏达电第四季营收平均预估为1,503亿.
全球排名第五的宏达电先前已公布第三季税後净利为186.8亿台币,较上年同期111亿成长68%,年增率较第二季时的103%放缓;较上季则是成长6.4%.
宏达电第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.[ID:nCT0482349]
在智慧型手机市场大战中,三星电子(005930.KS)在7-9月当季出货较上季跳增44%,达到2,780万支,市占率23.8%,一举超越苹果(AAPL.O)的1,710万部iPhone,成为全球龙头.[ID:nCT0412708]
宏达电今日收盘跌0.87%,报686台币;加权股价指数.TWII则收跌0.37%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老