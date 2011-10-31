〔台湾个股〕宏达电估第四季营收较上年成长20-30%,目标低市场预期

路透台北10月31日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,预估第四季营收1,250-1,350亿台币,较去年同期成长20-30%,此目标低于市场预期.

宏达电并指出,第四季预估毛利率在28%左右,营业净利率(operating margin)预估约为14.5%.销售量预估为1,200-1,300万支,较上年同期成长31-42%,但略低于第三季的1,316万支.

据汤森路透I/B/E/S,20位分析师对宏达电第四季营收平均预估为1,503亿.

全球排名第五的宏达电先前已公布第三季税後净利为186.8亿台币,较上年同期111亿成长68%,年增率较第二季时的103%放缓;较上季则是成长6.4%.

宏达电第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.[ID:nCT0482349]

在智慧型手机市场大战中,三星电子(005930.KS)在7-9月当季出货较上季跳增44%,达到2,780万支,市占率23.8%,一举超越苹果(AAPL.O)的1,710万部iPhone,成为全球龙头.[ID:nCT0412708]

宏达电今日收盘跌0.87%,报686台币;加权股价指数.TWII则收跌0.37%.(完)