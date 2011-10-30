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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 06:58 BJT

****澳新经济指标预测--10月31日-11月7日****

路透10月31日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月31日当周--------------------------------

10月31日(一)

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%

0030 澳洲民间信贷 9月 +0.2% +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +1.0% +2.1%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第三季 +2.1% +1.2%

雇佣职位(较前季) -0.6% +1.3%

受薪工时(较前季) 0.40% +0.70%

11月1日(二)

0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -1.5% -0.1%

0330 澳洲央行利率决定 11月 4.50% 4.75%

11月2日(三)

0030 澳洲建筑许可 9月 -4.5% +11.4%

民间房屋建筑许可 -- -1.0%

2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%

就业人数 +0.4% 持平

就业参与率 68.5% 68.4%

11月3日(四)

0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%

11月4日(五)

0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%

报纸招聘广告(较前月) -- 持平

(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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