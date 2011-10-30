日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透10月31日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月31日当周--------------------------------
10月30日(日)
2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 +4.7% +4.8%
(较上月) +0.2% -1.9%
服务业产出(较上月) -- +0.5%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.3
10月31日(一)
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 +8.0% +14.0%
建筑订单(较上年同期) -- +9.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +4.2% +4.3%
11月1日(二)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48
0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16
0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,033.8
11月2日(三)
无重要经济数据公布.
11月3日(四)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7
11月4日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月7日(一)
0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8
同时指标(较上月) -- +0.3
11月7日-11月8日
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005
(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)