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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

路透10月31日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月31日当周--------------------------------

10月30日(日)

2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 +4.7% +4.8%

(较上月) +0.2% -1.9%

服务业产出(较上月) -- +0.5%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.3

10月31日(一)

0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 +8.0% +14.0%

建筑订单(较上年同期) -- +9.3%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +4.2% +4.3%

11月1日(二)

0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48

0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16

0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%

2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,033.8

11月2日(三)

无重要经济数据公布.

11月3日(四)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2

外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7

11月4日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8

同时指标(较上月) -- +0.3

11月7日-11月8日

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005

(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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