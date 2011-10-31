〔香港新股〕中国四家企业拟11月中旬参加聆讯,最快年底上市--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国四家公司正计划于11月中旬参加港交所聆讯，如顺利通过，它们最快可于年底前在香港上市。上海宝信汽车销售服务计划募集资金约8亿美元。摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。
鑫桥联合融资租赁拟募集资金约3亿美元，交银国际和摩根大通负责安排是次发行。金汉斯餐饮连锁计划募集资金2亿美元，里昂证券、瑞信CSGN.VX和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。此外，中国最大的民营电视剧制作公司海润影视则计划募集1.5亿至2亿美元，德银和野村(8604.T)负责安排是次交易。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。