〔香港新股〕中国四家企业拟11月中旬参加聆讯,最快年底上市--IFR

路透10月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国四家公司正计划于11月中旬参加港交所聆讯，如顺利通过，它们最快可于年底前在香港上市。上海宝信汽车销售服务计划募集资金约8亿美元。摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。

鑫桥联合融资租赁拟募集资金约3亿美元，交银国际和摩根大通负责安排是次发行。金汉斯餐饮连锁计划募集资金2亿美元，里昂证券、瑞信CSGN.VX和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。此外，中国最大的民营电视剧制作公司海润影视则计划募集1.5亿至2亿美元，德银和野村(8604.T)负责安排是次交易。(完)

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