〔中国债市〕上海与广东抢自主发债头香,上海初估11月15日发行--IFR

路透10月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海正在与广东竞争成为第一个自主发行地方债的省市。据几位参与上海地方债发行承销团成员透露，上海市初步希望能在11月15日左右发行71亿元人民币（11.2亿美元）地方债。而广东省则计划在11月内完成69亿元人民币地方债的发行。

据悉，上海市已被选定交通银行(3328.HK)(601328.SS)、上海银行和国家开发银行[CHDB.UL]为本期地方债发行的主承销商。具体的承销团成员资格也会很快确定，大概在20家左右。

“上海市的债券进展迅速，很多细节已敲定，包括采用招标形式。可能最早11月初推出，“一位银行人士称。

多位银行人士相信上海将成为第一个自主发行地方债的省市，尽管广东上周开始准备发债的事宜。广东省则在10月27日与42家金融机构举行了自行发债工作通报会，讨论发行事宜。

10月20日，财政部宣布将在上海市，浙江省，广东省和深圳市开展2011年地方政府自行发债试点。新债将被均分为三年期和五年期，并将和以往一样享有免缴利息所得税的政策优惠。

广东省今年的地方政府债券额度为69亿元，上海市、浙江省和深圳市分别为71亿元、67亿元和22亿元，四地发行规模总计为229亿元人民币，这也将是财政部今年总额2,000亿元地方债的最後发行额度。(完)

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