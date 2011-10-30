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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:34 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超260万股

路透东京10月31日电---以下为日本股市周一开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

买单 16.1

卖单 13.5

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净买单 2.6 (完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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