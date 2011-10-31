〔金砖国家〕10月28日股汇市收盘纵览

路透10月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.64%,报1,010.12点.

中国股市:沪综指周五连续第五日上涨,收升1.6%至逾一个月新高,受隔夜海外股市大涨提振,地产股全线上扬领涨大盘.分析师称,因短线股指累计升幅已大,下周大盘料进入调整期.沪综指.SSEC收报2,473.410点,上涨37.796点或1.55%,为9月21日来最高.沪市A股成交额自上日的748亿元人民币放大至1,039亿元,为两个月来最高.[.SSCN]

香港股市:收高,本周表现为约两年半来最佳,中资金融股与地产股挺升大盘.在欧洲达成有望减轻债务问题的协议後,全球避险情绪消退.恒生指数.HSI收涨1.68%至20,019.24点,本周涨幅达11.06%.恒生国企指数.HSCE涨0.56%至10,625.16点,本周上涨15.24.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收升.欧盟峰会达成最新协议,令欧债危机前景顿显乐观,欧元大幅走强使得人民币中间价顺势突破6.33元整数关口,并创下2005年汇改以来新高,盘中汇价随之上行.[CNY/CN][ID:nCN1183390]

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印度股市:受金融股提振,创近两个月最大周线涨幅,因对该国的货币政策紧缩周期将告一段落的预期,吸引投资者重拾此前跌深个股.指标BSE指数.BSESN收高2.98%报17,804.80点,盘中稍早一度大涨3.6%,至8月4日以来最高.30支成份股中只有三支收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比/美元创2010年12月1日以来单日最大涨幅,因欧洲领导人对遏止欧债危机的努力激发风险胃纳,令外资流入此间股市.但石油进口商的美元需求限制卢比涨势.卢比/美元INR=IN收高1.5%至48.7550/7650,此前一度升至48.7350,为10月17日以来最高.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,610.32点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.86%,报858.29点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.85%,报29.6950卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.61%,至42.1425卢布.

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巴西股市:拉美股市续扬,料创2009年5月来单周最大涨幅,因投资者对欧元区的协议可望遏制欧债危机并稳定市场寄予厚望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.41%,收报59,513.13点.[ID:nN1E79R1BG]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走坚,至近七周高位,因欧洲化解债务和银行体系危机的努力纾解投资者对投资拉美的疑虑.1700GMT收盘时雷亚尔兑美元BRBY升1.68%至1.6801,盘中涨幅一度高达2.21%,报1.6715.[ID:nN1E79R214]

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南非股市:收在六个月最高点,在欧洲就解决该区债务危机的计画达成协议後,市场感到释然.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跳涨1.4%,收报29,566.8点,为4月以来最高.综合指数.JALSH亦收高,报32,894.11点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,料创两年来最佳单周表现,仍受化解欧债危机协议消息的激励.1525GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.7031,较周四纽约收盘价7.7340升0.4%.[ZAR/](完)