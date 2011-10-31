《台湾报摘》--工商时报10月31日

* 头版头条:

--泰国水患重创硬碟供应链,缺货效应恐在12月起发酵,业界指出硬碟机是PC关键零组件,可取代性不高,万一明年第一季硬碟机供应链还无法恢复正常,恐怕导致整个PC供应链供货同步受影响,初步对明年第一季展望保守.

* 其他:

--两岸金融再添利多,新光人寿、中国人寿(2823.TW)最快今日可取得大陆证监会核准QFII(合格境外机构投资者)资格,後续取得大陆外管局核准的汇入额度後,最快明年第二季即可汇入资金投资大陆股债,这也是台湾首度有寿险公司取得大陆QFII资格.

--台湾总统马英九本周内将对外宣布新能源新电力重大政策,最受瞩目是"减核"宣示,据悉,在核四厂安全商转且稳定运转前提下,2016年核一厂将提前除役,也就是"汰核一换核四".

--第一金控(2892.TW)与英杰华人寿(Aviva)(AV.L)在台合资保险公司售股,外传找上三商美邦人寿,对此,鲜少在媒体曝光的三商美邦最大股东、三商美邦人寿副董事长陈翔玠仅表示,来找三商美邦洽谈策略合作的对象,不论是金控或非金控,国内或国外业者都不排除,但除了互补综效,三商美邦也要求维持股权主导地位及自主经营.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.