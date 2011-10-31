《台湾报摘》--经济日报10月31日

* 头版头条:

--台湾金管会送给券商两大利多,将调降交割结算基金提拨总金额及券商交给证交所与柜买中心的经手费,预计全体券商可领回近30亿台币,大幅提高券商资金运用效率.

* 其他:

--轮胎厂建大(2106.TW)、正新(2105.TW)两公司共220亿台币的新厂投资案将启动,彰化县政府昨日表示,建大在彰南工业区的新建厂房,最快明年底动工,正新也有望跟进.建大董事长杨银明表示,欧美景气虽然不佳,台厂夹着成本优势,未来将可扩大国际版图.

--两岸经济合作协议(ECFA)上路後,工具机控制器自制率要求大幅提升,吸引宝成(9904.TW)与鸿海(2317.TW)两大集团相继投入控制器系统研发生产,两公司今年都将加码布局,目标抢攻每年数百亿台币市场商机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.