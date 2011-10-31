〔澳洲数据〕10月TD-MI通胀指标较前月升0.1%,较上年同期升2.6%

路透悉尼10月31日电---澳洲一项民间通胀指标显示,10月澳洲消费者通胀仅小幅上升,因蔬果成本进一步大幅下滑有助抵销汽油价格的上涨,这为本周下调利率的预期再添一理由.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的10月通胀指标较前月小升0.1%,9月亦为上升0.1%.10月较上年同期增幅从2.8%降至2.6%,落在澳洲央行长期目标区间2-3%内.

澳洲央行周二将举行月度政策会议,分析师多认为将降息25个基点至4.50%,因通胀前景似乎不再构成威胁.

上周公布的官方数据显示,澳洲央行衡量基础通胀的关键指标第三季仅上升了0.3%,远低于预期.这应会让央行下修未来一年左右的通胀预估.

10月TD-MI基础通胀指标截尾均值也显迟滞,较前月仅小升0.1%,同比增幅从2.8%降至1.6%.

TD-MI 10月扣除汽油和蔬果等波动较大项目的通胀指标为较上月小升0.2%;较上年同期则增1.4%.

"才不过三个月前,在通胀的强劲表现後澳洲央行委员会还考虑进一步收紧政策,而在日前公布温和的通胀数据後,明天委员会可能讨论让货币政策回到较中性的立场."多伦多道明证券亚太研究负责人Annette Beacher称.

不过她也认为,矿业投资激增仍处于初步阶段,假以时日可能推高通胀.(完)