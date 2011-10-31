《台湾重要政经日程》--10月31日-2012年1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
10/31(一)
--14:00 广达(2382.TW)第三季法人说明会.
--14:00 华硕(2357.TW)第三季法人说明会.
--15:00 仁宝(2324.TW)第三季法人说明会.
--14:00 主计处公布第三季经济成长率概估值,市场估为年成长3.5%.
==================近期重要政经消息======================
11/1(二)
--财政部标售20年期公债100/7R,金额350亿台币.
11/4(五)
--16:10 央行公布10月底外汇存底,9月底为3,891.74亿美元.
11/7(一)
--16:00 财政部公布10月进出口金额,9月出口年增率9.9%.
--16:00 主计处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率,9月为成长1.35%.
11/15(二)
--财政部标售30年期公债100/8R,金额300亿台币.
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率,9月为年增2.72%.
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
11/22(二)
--16:00 主计处公布10月经季调失业率,9月经季调失业率4.27%.
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.62%.
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。