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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 09:34 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月31日-11月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月31日(一)

主要国家暂无发债计画.

11月1日(二)

主要国家暂无发债计画.

11月2日(三)

法兰克福--德国续发约50亿欧元五年期联邦债券,2016年10月14日到期.

渥太华--加拿大标售三年期债券.

11月3日(四)

马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期,并发行票息为4.25%、到期日2014年1月31日的公债.

巴黎--法国标售规模60亿至70亿欧元的长期公债(OAT).包括:票息3.75%、2017年4月25日到期的六年期OAT;票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT.

伦敦--英国标售20亿英镑票息为4.25%,2032年到期的公债.

11月4日(五)

主要国家暂无发债计画.

11月7日(一)

罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.

罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

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