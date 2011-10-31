〔路透调查〕多数交易商预期EFSF获得买债权力後,欧洲央行仍将续买

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透班加罗尔10月28日电---周五的一项路透调查显示,大多数欧洲货币市场交易商预计,一旦欧元区纾困基金获得授权买进主权债,欧洲央行仍将继续在二级市场买进主权债.
22位受访的交易商中有13位表示,预料欧洲央行不会为了欧洲金融稳定机构(EFSF)而退出央行购债计画.
欧元区领袖周四同意将EFSF的救助能力扩大至1万亿(兆)欧元(1.4亿美元)并扩大其操作,以做为遏制欧债危机计画的一部分.
即将上任的欧洲央行新任总裁德拉吉周三暗示,央行已准备好继续购买公债,暗示他准备以干预来稳定市场.[ID:nCN1176826]
路透调查中,交易商也预计在银行持续应对融资压力的情况下,欧洲央行下次的一周再融资操作中将借出1,910亿欧元(2,710亿美元).
22位受访者的预估值最低1,500亿欧元,最高2,000亿欧元.
"市场有很多资金,所以有些银行这次不需要那麽多资金,"一位货币市场交易商说.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周五从1.590%升至两个半月高位1.592%.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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