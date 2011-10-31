《外汇动态》美元/韩元因资金流入股市而跌至200日均线,关注干预迹象

0114GMT--美元/韩元KRW=KFTC跌至200日移动均线切入位,因流入股市的资金流以及部分境外基金的卖盘所致;同时,投机客提防韩国外汇当局可能的干预性美元买盘,而不愿解除其美元/韩元部位.交易员说,这股谨慎的心理促使进口商和部分境外基金买入.

美元/韩元下跌0.4%,跌至200日移动均线切入位1,100.4韩元.不过,有些交易商仍伺机想卖出美元/韩元.出口商料将为月底结算而出脱.

"我想建立空仓,一旦我发现有干预迹象就轧平部位,"首尔一家外资银行交易员说."有些境外基金因为提防干预,在此增加多头部位.不过在月底的最後一天,出口商交易量通常比进口商大."

美元/韩元的120日移动均线切入位在1,095.3韩元,8月至10月升势的76.4%费波纳奇回档技术位在1,086.5.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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