〔台湾金融〕茂德银行团至上周五止未全数通过降息案,或阻引资进度(更新版)

(新增细节)

* 至上周五为止,仍有茂德债权银行未通过降息案

* 关注策略投资人的进展

路透台北10月31日电---二位熟知此事的消息人士周一表示,至上周五茂德5387.TWO债权银行团开会时,还有部分银行董事会未能同意茂德公司的降息案,这可能令此案被银行转列为逾期放款.

有银行业高层表示,若放款转列为逾放,或引发债权银行团对茂德抵押债权的处分行动,也可能牵动其後续引进策略投资人入股的进度.

今日已是此案能否过关的最後一日.

一位公股银行高层主管表示,"今天是最後一天...银行不太可能再临时召开董事会专门讨论这件事."

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.先前台湾金控董事长张秀莲曾表示,已有约九成的债权银行同意将茂德借款利率自3.5%降至0.1%,但若月底前无法获得全数银行通过,570亿台币的债权就会列入逾期放款.[ID:nCT0410902]

资本高度密集的DRAM产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.茂德在6月底向银行借贷的利息无法缴出後,安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)已接受委托协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

不过,茂德的高额债权是引入策略投资人的障碍之一.7月底间,债权银行曾经初步同意将约半数(即280亿台币)的债权转换为股权,并希望其可以寻得策略投资者入股.

茂德以中部科学园区12寸晶圆厂的机器设备,做为570亿台币的债权抵押,银行业人士估算,若是此案面临被法院拍卖处分,此座晶圆厂的机器设备还有约200亿台币以上的价值.(完)

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