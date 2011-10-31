〔台湾数据〕第三季经济成长率概估为3.37%,为两年以来最差季度表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月31日电---台湾主计处周一公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.37%,较市场预估的年增3.5%为低,并创两年以来最差季度表现.主计处并预估,今年全年成长率下修至4.56%,通膨率则略微下修至1.51%
至于明年的经济成长率和通膨率则估为4.38%和1.12%,均较先前预估值下修.
至于今年海关出口年增率为13.18%,进口金额年增率为13.27%;而民间消费估为年增3.27%,先前估为年增3.55%.
根据路透访查15家金融机构,分析师预测台湾第三季GDP料成长3.5%,主因外部需求大减.[ID:nCN1182716](完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴/张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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