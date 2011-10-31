〔台湾数据〕第三季经济成长率概估为3.37%,为两年以来最差季度表现

路透台北10月31日电---台湾主计处周一公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.37%,较市场预估的年增3.5%为低,并创两年以来最差季度表现.主计处并预估,今年全年成长率下修至4.56%,通膨率则略微下修至1.51%

至于明年的经济成长率和通膨率则估为4.38%和1.12%,均较先前预估值下修.

至于今年海关出口年增率为13.18%,进口金额年增率为13.27%;而民间消费估为年增3.27%,先前估为年增3.55%.

根据路透访查15家金融机构,分析师预测台湾第三季GDP料成长3.5%,主因外部需求大减.[ID:nCN1182716](完)