〔基金观点〕化解欧债危机协议难助银行股,投资者仍考虑获利了结

路透伦敦10月28日电---欧元区救助计画协议带动的释然情绪很快就遭投资者戳穿,他们表示周三的冗长峰会对恢复银行股长期买兴助益不大.

基金经理人表示,接受纾困的欧洲银行业者在政界和监管者解除对其股息和奖金的管制前,可能都无法摆脱政府掌控.此前欧洲银行业者被告知要削减股息和奖金,来帮助自身筹集1,060亿欧元资金以增强资本.同时这些银行同意将所持希腊债务减记50%.[ID:nCN1179956]

"如果你持有哪支欧洲银行股,可能再也拿不到股息,而且股权最後可能还会遭到稀释,因此从那样的观点来看,银行股不是特别吸引人的投资."Skandia Investments的投资组合经理John Ventre告诉路透.

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P周四触及11周高点,此前银行业者宣称通过削减对股东及员工的支付等途径可筹措当局要求资金的多数.

但做多投资人说,在6月的截止期限前可能仍需进行痛苦的稀释性供股来补不足额的部分,这促使一些人士考虑获利了结,重将资金投资于股息较无虞的类股.

"在我们得知主权债扣减和欧洲衰退的程度前...根本都很难筹募资金."德盛安联资产管理旗下RCM的欧洲投资长Neil Dwane称.

"银行错失良机,现在,将为他们的缺乏远见付出代价."他说.(完)