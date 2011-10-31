版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 15:55 BJT

〔台股业绩〕广达第三季净利较上年同期减6.7%,全年出货目标不变

路透台北10月31日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周一公布,第三季净利为54.45亿台币,大致符合市场预估,较上年同期下滑6.7%,较上季则微增1.5%.

广达并表示,今年全年笔记型电脑出货目标不变,而展望明年笔记型电脑成长率将大致与产业成长速度一致.此外,公司持续业务多元化的策略,明年非笔电的营收比重目标为拉高至30%以上.

据汤森路透I/B/E/S,11位分析师原先预估广达第三季获利52.8亿;广达去年第三季为净利58.35亿台币,今年第二季净利则为53.65亿台币.

广达股价收升0.5%,至59.9台币;加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)

参看广达相关新闻,请点选[2382.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐