〔台股业绩〕广达第三季净利较上年同期减6.7%,全年出货目标不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月31日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周一公布,第三季净利为54.45亿台币,大致符合市场预估,较上年同期下滑6.7%,较上季则微增1.5%.
广达并表示,今年全年笔记型电脑出货目标不变,而展望明年笔记型电脑成长率将大致与产业成长速度一致.此外,公司持续业务多元化的策略,明年非笔电的营收比重目标为拉高至30%以上.
据汤森路透I/B/E/S,11位分析师原先预估广达第三季获利52.8亿;广达去年第三季为净利58.35亿台币,今年第二季净利则为53.65亿台币.
广达股价收升0.5%,至59.9台币;加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。