《即时观点2》台湾第三季GDP增速创两年来最差表现,央行明年底前料难升息

路透台北10月31日电---台湾主计处周一公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.37%,较市场预估的年增3.5%为低,并创两年以来最差季度表现.主计处并预估,今年全年成长率下修至4.56%,通膨率则略微下修至1.51%.

明年的经济成长率和通膨率则估为4.38%和1.12%,均较先前预估值下修.

至于今年海关出口年增率为13.18%,进口金额年增率为13.27%;而民间消费估为年增3.27%,先前估为年增3.55%.

根据路透访查15家金融机构,分析师预测台湾第三季GDP料成长3.5%,主因外部需求大减.[ID:nCN1182716]

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以下为市场人士的相关评论:

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

这数字比我预估的差一点,但不算太差.预期央行第四季及明年都将按兵不动.我们现在比较关心的是存货的情况,但这数字要到终值时才会公布.第二季时GDP已经下来,但存货还是成长,所以存货贡献度很重.然而,现在景气更差了,如果第三季存货跟着消化多一点,代表着接下来比较容易触底反弹,否则未来几季可能都还是不好.

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

第三季GDP蛮弱的,较上季是衰退0.28%,主要受到供应链干扰所致.较上年同期成长3.37%,是2009年9月以来最低,成长率因为制造及营建活动放缓所拖累,而趸售/零售/金融领域还表现不错.

虽然整体数字令人失望,但是至少从细节看来,放缓主要是因为日本地震的一次性因素.在支出及消费方面成长缓慢,可能是间接受到金融市场大幅波动与产出放慢的影响.展望未来,当生产回温後,第四季可能有所反弹.

--星展银行(DBS)分析师 马铁英:

第三季的出口与投资急剧缩减...因欧洲债务危机与全球经济衰退风险升温.不过劳工市场的持续改善,则让民间消费维持不错的表现.我们认为,在中国与日本等主要经济体10月的采购经理人指数(PMI)已改善的状况下,自第四季起的经济成长率将呈现逐季升温的走势.我认为很可能在第四季,将可看到企业对未来展望与库存调整的改善.

--宝华综合研究院分析师 程裕城:

主计处虽针对现况进行微调,但从最新预期结果来看,政府认为欧洲债务危机对经济基本面的冲击,似乎还持较为乐观的态度,这将会是一项风险.第三季的经济表现已较预期为差,预料第四季也将因无薪假实施影响内需表现,迫使主计处再度下修全年经济成长率预估,但修正幅度不大,应该在4.3-4.4%左右.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收低0.37%,报7,587.69点.

--台币兑美元TWD=TP微贬6.1分至29.930.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,暂止了连续五度的升息.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)

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