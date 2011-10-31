〔台股业绩〕华硕第三季净利高于市场预期,第四季出货量预估衰退

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月31日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周一公布第三季净利46.8亿台币,高于市场预估的44亿台币.第四季出货量预估将衰退.
华硕并预估第四季一般笔记型电脑出货410万台,低于第三季的430万台;低价笔电(NETBOOK)出货目标为120万台,低于上季的130万台;平板电脑出货量为60万台,亦低于上季的80万台.
据汤森路透I/B/E/S,13位分析师平均预估第三季为净利44亿台币.华硕第三季净利较上年同期的42.08亿台币成长11.2%,较上季的35.95亿则是成长30.2%.
华硕电脑上周五已透露,受到泰国水患冲击供应链影响,第四季财测会较为保守.[ID:nCT0412778]
华硕是在台湾股市收盘後公布财报.今日股价收挫3.0%至210.5台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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