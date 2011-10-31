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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 14:00 BJT

〔台股业绩〕华硕第三季净利高于市场预期,第四季出货量预估衰退

路透台北10月31日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周一公布第三季净利46.8亿台币,高于市场预估的44亿台币.第四季出货量预估将衰退.

华硕并预估第四季一般笔记型电脑出货410万台,低于第三季的430万台;低价笔电(NETBOOK)出货目标为120万台,低于上季的130万台;平板电脑出货量为60万台,亦低于上季的80万台.

据汤森路透I/B/E/S,13位分析师平均预估第三季为净利44亿台币.华硕第三季净利较上年同期的42.08亿台币成长11.2%,较上季的35.95亿则是成长30.2%.

华硕电脑上周五已透露,受到泰国水患冲击供应链影响,第四季财测会较为保守.[ID:nCT0412778]

华硕是在台湾股市收盘後公布财报.今日股价收挫3.0%至210.5台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)

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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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