版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 11:06 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆触及三个月高位,此前日本当局干预汇市

* 美元/日圆在日当局干预後升至78.99日圆

* 今天上午美元/日圆一度跌至75.31日圆纪录低位

* 美元上涨令欧元承压,但守住上周多数涨幅

* 本周ECB、美联储政策会议和G20峰会等重头戏受关注

路透东京10月31日电---美元兑日圆周一升至三个月高位,此前日本当局今年第三次在外汇市场行使干预措施,限制日圆升势.

美元/日圆JPY=在几分钟内劲扬逾3%至78.99日圆,为8月5日迄今最高,此前稍早在亚洲盘电子交易系统(EBS)交易时曾触及75.31日圆的历史新低.近期美联储进一步放宽政策的揣测令美元承压.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐