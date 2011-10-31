〔东京汇市〕美元/日圆触及三个月高位,此前日本当局干预汇市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元/日圆在日当局干预後升至78.99日圆
* 今天上午美元/日圆一度跌至75.31日圆纪录低位
* 美元上涨令欧元承压,但守住上周多数涨幅
* 本周ECB、美联储政策会议和G20峰会等重头戏受关注
路透东京10月31日电---美元兑日圆周一升至三个月高位,此前日本当局今年第三次在外汇市场行使干预措施,限制日圆升势.
美元/日圆JPY=在几分钟内劲扬逾3%至78.99日圆,为8月5日迄今最高,此前稍早在亚洲盘电子交易系统(EBS)交易时曾触及75.31日圆的历史新低.近期美联储进一步放宽政策的揣测令美元承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。