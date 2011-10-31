〔台湾经济〕官方再度下修今年经济成长预估,第三季料为谷底(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增分析师评论和细节)
* 主计处估计第三季经济成长3.37%是谷底
* 官方再下修今、明年经济成长率
路透台北10月31日电---台湾第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.37%,较市场预估的年增3.5%为低,并创两年以来最差季度表现.但台湾官方认为,今年第三季已是谷底,第四季可望缓步回升至3.87%.
台湾官方周一同时下修今年、明年的经济成长率各0.25和0.2个百分点,至4.56%和4.38%.同时通膨率也下修至1.51%,和1.12%.
宝华综合研究院分析师程裕城说,"政府认为欧洲债务危机对经济基本面的冲击,似乎还持较为乐观的态度,这将会是一项风险."
他进一步说,第三季的经济表现已较预期为差,预料第四季也将因无薪假实施影响内需表现,迫使主计处再度下修全年经济成长率预估,但修正幅度不大,应该在4.3-4.4%左右.
欧债风暴先前未能获得有效解决,已有迹象显示其对全球经济的负面影响,已由金融面扩及至实质面.
台湾9月的外销订单即显示,来自于欧洲订单的衰减,令外销订单金额年变动率已放缓至2.72%,来自欧洲的订单更见衰退2.22%,是2009年10月以来的首见衰退.
台湾央行已在第三季理监事会议中暂停升息,结束先前连五度的升息循环,官方的重贴现率目前位于1.875%的两年来高位.
由于全球经济面临下行风险,不少分析师均认为,台湾央行会将官方利率暂停于此一水位很长一段时间.
根据路透在10月20日对亚洲多个经济体所做的调查显示,中国经济年增幅明年可能降至10年最低水平,在全球需求降温之际,为整个亚洲的经济放慢定下基调.[ID:nCN1164494]
其中,分析师预估,台湾央行至明年第三季间都会维持利率不变.(完)
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
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