〔台股业绩〕奇美电第三季净损扩大为172.6亿台币,连五季亏损

路透台北10月31日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周一公布,前三季净损444.5亿台币,据此计算第三季单季为净损172.6亿台币,较第二季的亏损130.1亿台币进一步扩大.

群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并後,仅有一季获利,之後已连续五个季度累计亏损已达719亿台币.

竞争对手友达光电(2409.TW)已公布第三季净亏158亿台币.在连续亏损四个季度共逾500亿台币後,友达已削减今年及明年资本支出,并将严控库存及现金流管理.[ID:nCT0410388]

奇美电收挫2.4%,报12.2台币,大盘加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)

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