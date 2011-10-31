〔台股业绩〕奇美电第三季净损扩大为172.6亿台币,连五季亏损

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月31日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周一公布,前三季净损444.5亿台币,据此计算第三季单季为净损172.6亿台币,较第二季的亏损130.1亿台币进一步扩大.
群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并後,仅有一季获利,之後已连续五个季度累计亏损已达719亿台币.
竞争对手友达光电(2409.TW)已公布第三季净亏158亿台币.在连续亏损四个季度共逾500亿台币後,友达已削减今年及明年资本支出,并将严控库存及现金流管理.[ID:nCT0410388]
奇美电收挫2.4%,报12.2台币,大盘加权股价指数.TWII则跌0.37%.(完)
参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)
参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。