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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 14:04 BJT

(重发)〔台股业绩〕鸿海第三季净利较上年同期减8.6%,优于市场预期

(重发以补上标题漏字)

路透台北10月31日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)周一公告称,前三季净利为465.6亿台币,据此计算第三季单季为净利191.76亿台币,较上年同期减8.6%,但优于市场预估.

据汤森路透I/B/E/S,七位分析师平均预估鸿海第三季净利170.7亿台币.鸿海去年第三季为净利209.8亿台币,今年第二季为净利129.8亿.

鸿海股价收扬1.96%,报83.3台币,大盘加权股价指数.TWII则收跌0.37%(完)

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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