(重发)〔台股业绩〕鸿海第三季净利较上年同期减8.6%,优于市场预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以补上标题漏字)
路透台北10月31日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)周一公告称,前三季净利为465.6亿台币,据此计算第三季单季为净利191.76亿台币,较上年同期减8.6%,但优于市场预估.
据汤森路透I/B/E/S,七位分析师平均预估鸿海第三季净利170.7亿台币.鸿海去年第三季为净利209.8亿台币,今年第二季为净利129.8亿.
鸿海股价收扬1.96%,报83.3台币,大盘加权股价指数.TWII则收跌0.37%(完)
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。