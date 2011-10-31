版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 12:03 BJT

〔表格〕10月28日止当周外资买超台湾股票--野村

路透10月31日电---以下是10月28日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 555 3,453 (18,285) (13,950) 63,533

印度 (93) (291) (2,580) 295 28,840

印尼 38 1,013 (596) 554 2,305

日本 (640) (747) (24,600) 27,778 37,313

韩国 60 1,075 (4,901) (5,346) 19,099

菲律宾 10 (26) (207) 398 1,213

台湾 278 823 (8,931) (9,517) 9,402

泰国 261 859 (1,071) (333) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐