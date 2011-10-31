〔泰国经济〕总理盼遭洪灾打击的工业区可在三个月内恢复运作

路透曼谷10月31日电---泰国总理英拉周一表示,希望被该国半世纪以来最严重洪水淹没的工业开发区,可在三个月内恢复运作.

曼谷1,200万人口产值占到泰国国内生产总值(GDP)的41%,因此当地淹水将加重灾害.

不过尽管曼谷中心仍未受洪灾影响,商业活动多半如常,但许多邻近地区都遭既深且充满恶臭的大水所困.

过去一、二十年兴起的七个工业区惨遭沿湄南河盆地冲刷下来的大水淹没.

泰国是全球第二大电脑硬盘(硬碟)驱动器出口商,该国洪灾导致的个人电脑(PC)主要零组件短缺,造成全球硬盘价格上升.

韩国三星电子(005930.KS)总裁周末表示,预计泰国的水灾到明年第一季都将对PC产量造成影响,进一步打击电脑记忆体晶片市场.

日本经济新闻周日报导称,本田汽车(7267.T)的泰国工厂或被迫关闭约六个月,可能影响公司全球年产量的3%.[ID:nCN1185042]

根据Nation报报导,泰国政府预计复原成本将需9,000亿泰铢(300亿美元),包括1,000亿泰铢工业区复原成本,和8,000亿泰铢用于水资源管理系统检修.

泰国央行已下修该国今年的经济成长预估,从先前的4.1%降至2.6%,并称洪灾将使第四季经济较上季下滑1.9%.(完)