〔路透调查〕台湾20年增额券100/7R得标利率料落在1.84-1.87%

* 标售时间:周二(11月1日),金额预定350亿台币

* 得标利率料在1.84-1.87%

* 发行前交易殖利率已弹至中性水准,标高机率降低

* 养券需求将主导标售结果,寿险业资金并不宽裕

路透台北10月31日电---路透调查显示,台湾明日将标售的20年增额券100/7RA00107R=TWO,虽然主要买盘寿险业资金并不宽裕,但因发行前交易期间殖利率已弹至中性水准,且实质买盘仍有资产配置基本需求,预料得标利率将在1.84-1.87%.

100/7R的标售结果,是否会重蹈100/9、100/6R不如预期的覆辙?有交易商认为,100/7R在发行前交易期间的殖利率,已从1.74%反弹至1.85%,基本上反映了实质买盘对标售的保守心态,虽然不排除利率仍有标高的机会,但欲突破1.88%进而测试1.90%的机率不高.

一大型寿险业交易员则表示,以台债与美债近期走势高度连动来看,美债短线偏空,似不利于100/7R标售.不过在经济前景料疲弱、央行仍将停止升息的预期下,养券的基本需求将主导标售结果.惟因年底前还有30年增额券100/8R要标,因此不会对100/7R过度追价.

"次级市场供给很少,大家惜售,所以还是要参与初级的标售."她说.

除寿险业以外,市场也在观察,近期对10年冷券有所着墨的大型金融机构,是否也会参与100/7R的标售.

该金融机构交易主管则称,相较于100/7的得标利率1.975%,100/7R的1.85%殖利率偏低,"会评估,不敢赌太大."

交易商则多认为,由于年底将届,为保有在债市的获利成果,不会冒着流动性偏低的风险去标20年的长债.

"现在的利率水准是鸡肋...,时间气氛都不对,大家不会想玩."一大型证券商交易员说.

另一大型政府银行交易主管也称,近期债市难有波段行情可期,债市已成为养券者的市场,交易商难以生存.

"今年寿险等实质买盘已'定期定额'参与标债,不用期望得标利率会超出市场预期太多."她预期.

央行将在周二代财政部标售100/7R,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周一100/7R发行前交易(when-issued)殖利率收升0.15个基点,报1.8500%,该券在发行前交易期间的高点落在1.8570%,低点则为1.7400%.

7月底标售的20年期公债100/7,当时得标利率为1.975%,此期券银行业持有比重为34%,证券业则为34.5%,保险业为27.67%.[ID:nCT0470471]

以下为交易商对100/7R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.83 1.88

统一证券 1.84 1.88

元富证券 1.835 1.865

国泰世华银行 1.86 1.90

农业金库 1.83 1.87

大型金融机构 1.83 1.87

大型寿险1 1.85 1.88

大型寿险2 1.84 1.87

中型寿险 1.85 1.87

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中值 1.84 1.87 (完)

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