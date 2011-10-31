〔台湾股市〕收盘下跌28.37点,华硕在公布财报前走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月31日电---台湾股市周一收跌0.37%,华硕(2357.TW)在公布第三季财报前大跌3%,此前该公司称预期将因泰国洪水而对第四季提出更为保守的预测.
宏基(2353.TW)滑落1.98%,该公司周五称预期第四季营收降幅恐多达10%,因泰国洪灾冲击零组件供应.
加权股价指数.TWII下跌28.37点,至7,587.69点.指数今日开盘上涨0.28%.
电子类指数.TELI下跌0.31%,触控面板供应商宸鸿(3673.TW)跌停.
金融类指数.TFNI小涨0.2%.
台币兑美元TWD=TP贬值0.19%至29.927台币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。