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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 13:47 BJT

〔台湾股市〕收盘下跌28.37点,华硕在公布财报前走低

路透台北10月31日电---台湾股市周一收跌0.37%,华硕(2357.TW)在公布第三季财报前大跌3%,此前该公司称预期将因泰国洪水而对第四季提出更为保守的预测.

宏基(2353.TW)滑落1.98%,该公司周五称预期第四季营收降幅恐多达10%,因泰国洪灾冲击零组件供应.

加权股价指数.TWII下跌28.37点,至7,587.69点.指数今日开盘上涨0.28%.

电子类指数.TELI下跌0.31%,触控面板供应商宸鸿(3673.TW)跌停.

金融类指数.TFNI小涨0.2%.

台币兑美元TWD=TP贬值0.19%至29.927台币.

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