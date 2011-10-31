〔台湾债市〕RP利率因月底持稳高档,年底前欲回档不易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月31日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳在高档,受月底例行因素影响,投信遭赎回资金量不小,寿险也无余钱可供调度.
资金调度人士表示,今日是月底最後一日,资金需求达到高峰,但因有财政部退税145.7亿台币,以及台电等公司债到期还本,多少舒缓紧俏的状态.
展望11月份,一证券商交易员指出,"公债RP主要资金供应来源的寿险业,年底前都不会太宽裕,RP利率要回档不易."
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.但也有少数高见0.73-0.74%.
根据交易商统计,今日有财政部核退综合所得税第二批退税,金额145.7亿台币,以及台电、中华开发工业银行、森霸与星能电力等债券到期还本,金额54.5亿.但紧缩面则有国库券及台化公司债交割,金额分别为250及40亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。