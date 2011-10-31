〔台湾债市〕殖利率微跌,量缩静待20年券标售结果出炉

路透台北10月31日电---台湾债市主要殖利率周一微跌,受上周五实质买盘进场,以及今日股市回档等利多带动.不过20年增额券100/7R标售在即,令观望气氛明显升高,全市场交易金额还不到90亿台币.

交易商表示,目前债市处于多空操作皆不宜的状态.放空有殖利率弹多、实质买盘接手的风险,下档则面临欧债危机高峰已过、美国经济不如想像中差等的压力.既然环境不适合做波段操作,量缩整理恐将成为常态.

"要有新题材带动,看标债结果、美联储会议有没有机会."一证券商交易主管称.

另一大型政府银行交易主管则指出,债市殖利率在金融海啸後跌落谷底,截至目前为止均难有波段行情可期."现在的市场已成为养券市场,交易商难以生存."

美国联邦储备理事会(美联储)将在周三举行会议,虽然欧洲央行可能会降息,但美联储很可能暂时不会出台新的流动性措施.[ID:nCN8496916]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.55 1.0665 1.0636-1.0707 15.0

10 100/9 A00109=TWO -0.50 1.3700 1.3650-1.3775 63.5

20 100/7R A00107R=TWO +0.15 1.8500 1.8500-1.8580* 8.0

* 表示创交易以来殖利率新高

虽然市况不利短线交易,但交易商仍关注明日将标售的100/7R,认为在发行前交易殖利率已一路弹升的状况下,最後标售的结果,是否仍重蹈前几次标售不如预期的覆辙.

一位证券商交易员认为,100/7R在发行前交易期间,殖利率的确有弹升过头的风险."但实质买盘却还是不表态,可能是因为接下来还有30年券可拿."

另一银行交易主管则认为,今年以来,寿险等实质买盘已养成"定期定额"参与标债的习惯,因此不用期望得标结果会超出市场预期太多.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8510

10 100/9 A00109=TWO 1.3700

5 100/6 A00106=TWO 1.0665

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)