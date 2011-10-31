〔台湾货币市场〕短率续稳于高位,大型银行入场缓解紧张情势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 短率续撑在高位
* 资金状况较上周五稍见缓解
记者 高洁如
路透台北10月31日电---台湾银行间短期利率周一持稳于高位,不过因为上周五在积数累计的乘数效果之下,银行保守操作的心态达到高峰,相较之下今日反而在大型银行供给资金下,短率虽仍高于平时水位,已无法再创新高.
资金调度人士指出,本地二家大型银行一家供给拆出资金,一家入场买票,让市场的票券商的资金需求获得满足,今日市场情况不若上周五紧张.只不过,外商银行在拆出资金予本地同业仍按往例在月底稍稍调高,支撑了拆款的整体水位.
"今天一早大家都去抢钱,但是情况已经比上周五好多了,"一票券商人士称.不过,他也表示,度过了今日--本月的最後一个交易日,多数银行的拆出限制已经解除,估计明日到提存期底之前,资金情势应会恢复平稳.
"今天过了,明天就海阔天空啦!"上述票券商交易员说.
不少本地、外商银行因内稽内控限制,在月底最後一日对票券商或同业的拆出有其限制,令月底资金情势常常偏紧.
本地时间14:31拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.404%,上日为0.396%;区间为0.299-0.81%,上日在0.299-0.800%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.85%,上日在0.39-0.86%.
**短票利率**
票券商方面,交易员表示,两大银行龙头都入场挹注资金之下,让票券商的负担明显变小.利率则是除了大型银行开出偏高的短票利率之外,高位反倒较上日少见成交.
30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.87%,不过大型银行的利率仍坚持在0.89%.上日短票利率区间则在0.87-0.89%.
台湾央行今日存单到期金额1,167.5亿,存单发行馀额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周一至周四央行存单到期共4,719.5亿台币,除周一之外,其馀存单到期情况各为周二369亿、周三2,456.00亿、周四727亿,周五新提存期开始则是到期1,327亿.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为18亿台币,至周日累计超额准备为1,875亿台币,加计前期1%的超额准备为2,999亿台币.
**公债RP利率持稳高位**
债市同业附买回(RP)利率周一持稳在高档,受月底例行因素影响,投信遭赎回资金量不小,寿险也无余钱可供调度.
资金调度人士表示,今日是月底最後一日,资金需求达到高峰,但因有财政部退税145.7亿台币,以及台电等公司债到期还本,多少舒缓紧俏的状态.
展望11月份,一证券商交易员指出,"公债RP主要资金供应来源的寿险业,年底前都不会太宽裕,RP利率要回档不易."
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.但也有少数高见0.73-0.74%.
根据交易商统计,今日有财政部核退综合所得税第二批退税,金额145.7亿台币,以及台电、中华开发工业银行、森霸与星能电力等债券到期还本,金额54.5亿.但紧缩面则有国库券及台化公司债交割,金额分别为250及40亿台币.(完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。