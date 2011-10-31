〔路透基点〕台湾宏基联贷由150亿台币扩大至210亿,九家银行参与--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月31日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士报导,全球第二大电脑厂商宏基(Acer)(2353.TW)规模150亿台币的五年期融资案已经扩大至逾210亿台币,有九家银行承诺参与.
此交易料将于本周结案.
受托主办行和额度分配行为花旗集团、台湾银行、台北富邦商业银行.其中花旗是代理行.
这批银团贷款分为两部分:A部分90亿台币定期贷款,和B部分60亿台币循环贷款,利息为次级市场商业本票利率加码60个基点.
参贷价码分三档:
--承贷20亿台币以上的银行取得28个基点先付费用
--承贷15-19亿台币的银行取得20个基点的先付费用
--承贷7.5-14亿台币的银行取得8个基点的先付费用
A部分贷款有三年的宽限期,分五个半年等额还款,贷款平均期限为四年.
B部分额度将从第36个月开始,分五个半年等额递减.
财务约束条款包括,流动比率最低1倍;债务比率最高80%;2011年的有形净值不低于330亿台币,2012年上半年该指标不低于350亿台币,2012年下半年和2013年上半年分别不得低于380亿台币,2013年下半年之後不能低于400亿台币.
部分贷款资金将用于为公司2007年收购美国捷威(Gateway)而办理的198亿台币贷款进行再融资,其它一部分资金将用于营运资本用途.
银行回覆期限为10月28日,若在10月21日前回覆承贷,可取得一笔4个基点的费用.
宏基在上周的投资人会议上表示,预期第四季营收较第三季恐下滑多达10%,但将调高产品售价以因应泰国洪水打乱个人电脑硬盘(硬碟)供应问题.
宏基本月稍早公布第三季未经查核的净损为11亿台币,第二季时为净损67.9亿台币;上年同期第三季为净利42.9亿台币.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。