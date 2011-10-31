〔台股业绩〕仁宝第三季净利较上季减35.6%,远低于市场预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月31日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周一公布,第三季净利为21.13亿,较上年同期减45%,较上季则减35.6%,远低于市场预期.
据汤森路透I/B/E/S,8位分析师原平均预估第三季净利33.8亿台币;仁宝去年第三季净利38.45亿台币,今年第二季则是32.80亿.
在传统个人电脑(PC)产业正苦寻突破之道下,仁宝与全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)上月宣布,成立3亿美元合营公司,创下PC品牌厂与代工厂合资首例.
仁宝今日收盘下挫1.24%,报27.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收跌0.37%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。