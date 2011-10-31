版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 14:55 BJT

〔台股业绩〕仁宝第三季净利较上季减35.6%,远低于市场预估

路透台北10月31日电---全球笔记型电脑制造大厂--台湾仁宝(2324.TW)周一公布,第三季净利为21.13亿,较上年同期减45%,较上季则减35.6%,远低于市场预期.

据汤森路透I/B/E/S,8位分析师原平均预估第三季净利33.8亿台币;仁宝去年第三季净利38.45亿台币,今年第二季则是32.80亿.

在传统个人电脑(PC)产业正苦寻突破之道下,仁宝与全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)上月宣布,成立3亿美元合营公司,创下PC品牌厂与代工厂合资首例.

仁宝今日收盘下挫1.24%,报27.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收跌0.37%.(完)

参看相关细节,可点选仁宝科技网站,网址为(www.compal.com/)

参看仁宝相关新闻,请点选[2324.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐