〔台湾央行〕共发行1,183亿台币存单,发行馀额增15.5亿

路透台北10月31日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,183亿台币存单,相较存单到期金额1,167.5亿,存单发行馀额增加15.5亿.央行今日未发行182天期存单.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,098.5亿台币,利率为0.87%;91天期84.5亿台币,利率为0.93%.

央行上日共发行952.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,809.4亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为18亿台币,至周日累计超额准备为1,875亿,加计前期1%的超额准备为2,999亿台币.(完)