更正:〔日本债市〕日债期货触及两个半月低位,因经纪商在周二标债前对冲

(更正:因英文原文有误,第五段标债时间应由"0100GMT"更正为"0130GMT")

路透东京10月31日电---日本公债周一扩大跌势,经纪商在周二的10年期公债标售之前进行对冲,令市场承压,推低日债期货至8月中以来的最低位.

日经指数虽因央行干预阻升日圆之後逆转盘初跌势,但日债的反应却有限.

债市料将持续冷清,因投资人等待重要事件如美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议,以及包括本周稍晚将公布的就业数据等美国的经济数据,以评估美国的经济状态.

"市场关注明日的10年期日本公债标售.因为第318期10年期公债供应短缺,券商希望明日续发的公债票息为1%.这就是为什麽10年期公债收益率(殖利率)守在当前水准附近的原因,"一位美国资产管理公司的基金经理表示.

日本财务省将于周二0130GMT标售2.2兆(万亿)日圆(290亿美元)10年期公债.

日债期货扩大上周五跌势,靠近被视为偏空信号的技术位.日债期货触及100日移动均线切入位141.98,据技术图显示,其正接近一目均衡云区较低端141.96.若跌破100日移动均线,将是4月以来首见.

一份路透周度调查显示,越来越多的市场人士预计日本公债收益率将上扬,此前欧盟峰会就抗击欧洲金融危机的举措达成协议,令对避险产品主权债的投资意愿降低,但多数受访者怀疑收益率是否会大幅上扬.对57位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.050%JP10YT=POLL,上周五收于1.040%.

0811GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.145% +0.0 0.145%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.380% +0.5 0.375%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.045% +0.5 1.040%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.790% +1.5 1.775%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.985% +1.0 1.975%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.06 -0.06 142.12

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼;审校 龚芳/王丽鑫

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