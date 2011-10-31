《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月31日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:在经历亚洲时段的强烈干预後,已经使其来到重要阻力位79.83,这是四年下跌趋势的位置.必须攻克该点及55周均线位置80.57,才能证实走势反转.在现价与75.94之间存在时区缺口,但预料77.50/40将成为盘中支撑,这是这波涨势的50%回档位.需注意的是,目前云区位于79.09,也应会成为支撑.突破80.57之後的目标为2011年高点85.53.

欧元/美元:此前冲上1.4250/55,这是9月下跌走势的78.6%回档位,以及自5月下跌以来的61.8%回档位,之後在周五呈现风平浪静,因市场仍在消化这波走势,不过在海外市场上欧元已经遭到更为积极的抛盘.我们需要伦敦时段出现一些跟进卖盘,才能证实这波走势,需注意现价与1.4133之间有时区缺口,可以在盘中回补.

关键的近期支撑位于1.3920的上升趋势线,跌破之後才解除短线上涨压力,而该趋势线也保护着1.3655/52的10月中旬低点,若收在该位置下方将破坏整个技术面情势,目标将重新瞄准1.3145的近期低点.中期支撑在于1.3360,这是9月26日低点.1.4250/55是双重费波纳奇回档位,再加上1.4338为六个月阻力线位置,这应会让上档受阻,并造成攻势受挫.

欧元/英镑:上周大涨攻克了短线阻力,现阶段涨势有可能延伸至0.8886英镑的8月高点.盘中我们预期会在55日均线位置0.8737寻获支撑,之後则是六周支撑线0.8701.若冲破0.8886,且上周的涨势已经让趋势向上发展,则我们不排除上探0.9020的可能,这是2009年至2011年的下跌趋势位置.不过我们认为在此价位将挑战失败.需要跌落0.8644的8月低点,才会扭转这波涨势.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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