〔台湾汇市〕台币/美元收贬6.1分,日本央行干预令促美元回补买盘

路透台北10月31日电---台币兑美元TWD=TP周一收贬6.1分.在日本央行再次出手干预日圆升值走势下,国际美元触及三个月高点,本地银行间交投随之见风转舵,紧急回补美元.至于台币後势,主要仍待国际汇市明朗化.

本地银行人士指出,今早台币盘初,外资买盘热络,一度升逾1.39角,持续刷新五周高位;然而,就在市场传出日本央行进场干预的消息後,盘势顿时猪羊色变,银行纷纷随着国际盘势回补美元部位,台币升幅尽数回吐,午盘亦多呈现贬值.

对于台币短线後势,交易商指出,主要必须待日本央行干预的因素消化完毕,看国际美元走势如何反应,以及台股变化.不过,从过去季节性走势来看,以往台币12月多偏强,台币多头或仍有所期待.

"今天主要是受到日圆干预所影响,否则台币其实满强的,...接下来要等这国际汇市因素消失,才能判断."一位本地银行人士称,他预估明日区间在29.800-30.000.

不过,在今日台币上冲下洗之际,交易员指出,并未见台湾央行在场中有明显动作.一公股银行人士称,"今天应该不需要央行出手."

日本财务大臣安住淳在今日上午盘中表示,该国在周一单方面干预了汇市,但拒绝就干预的规模做出评论.此举是为打压投机客推升日圆的行为,因本币升值有可能破坏3月地震以来日本经济的复苏.

日本当局的干预,促使美元/日圆周一在亚洲盘中创下三年来最大涨幅.但交易商质疑日本央行的做法是否能产生长期效应.[FRX/CN]

本周其他关注重点包括,周三(11月2日)美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议.另外,周四(11月3日)则有欧洲央行会议与利率决策公布,以及20国集团(G20)峰会召开连二日的会议.

台币兑美元今日盘中触及29.730,为9月19日触及29.600元以来盘中最高价位.

台湾加权指数.TWII开高走低,收跌0.37%至7,587.69点;外资及陆资在台股买超3.41亿台币,已经连续六日买超,累计金额为465.24亿.[ID:nCT0413762]

新兴汇市中,坡元与韩元周一回吐涨幅,投资者对新兴亚洲货币本月涨势了结获利而暂不买入,因对一些地区央行可能出手干预的揣测升温. [EMRG/SGCN][KRW/CN]

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