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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 07:48 BJT

〔台湾货币市场〕11月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月1日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期369亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3,183亿台币:

11/02 2,456.00亿

11/03 727.00亿

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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