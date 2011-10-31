〔台湾货币市场〕短率续稳于高位,大型银行入场缓解紧张情势(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率续撑在高位

* 资金状况较上周五稍见缓解

记者 高洁如

路透台北10月31日电---台湾银行间短期利率周一持稳于高位,不过因为上周五在积数累计的乘数效果之下,银行保守操作的心态达到高峰,相较之下今日反而在大型银行供给资金下,短率虽仍高于平时水位,已无法再创新高.

资金调度人士指出,本地二家大型银行一家供给拆出资金,一家入场买票,让市场的票券商的资金需求获得满足,今日市场情况不若上周五紧张.只不过,外商银行在拆出资金予本地同业仍按往例在月底稍稍调高,支撑了拆款的整体水位.

"今天一早大家都去抢钱,但是情况已经比上周五好多了,"一票券商人士称.不过,他也表示,度过了今日--本月的最後一个交易日,多数银行的拆出限制已经解除,估计明日到提存期底之前,资金情势应会恢复平稳.

"今天过了,明天就海阔天空啦!"上述票券商交易员说.

不少本地、外商银行因内稽内控限制,在月底最後一日对票券商或同业的拆出有其限制,令月底资金情势常常偏紧.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日为0.396%;区间为0.299-0.81%,上日在0.299-0.800%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.85%,上日在0.39-0.86%.

**短票利率**

票券商方面,交易员表示,两大银行龙头都入场挹注资金之下,让票券商的负担明显变小.利率则是除了大型银行开出偏高的短票利率之外,高位反倒较上日少见成交.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.87%,不过大型银行的利率仍坚持在0.89%.上日短票利率区间则在0.87-0.89%.

台湾央行今日共发行1,183亿台币存单,相较存单到期金额1,167.5亿,存单发行馀额增加15.5亿.央行今日未发行182天期存单.[TW/MMTCN]

本周一至周四央行存单到期共4,719.5亿台币,除周一之外,其馀存单到期情况各为周二369亿、周三2,456.00亿、周四727亿,周五新提存期开始则是到期1,327亿.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负63亿台币,累计超额准备为1,812亿台币,加计前期1%的超额准备为2,936亿台币.

**公债RP利率持稳高位**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳在高档,受月底例行因素影响,投信遭赎回资金量不小,寿险也无余钱可供调度.

资金调度人士表示,今日是月底最後一日,资金需求达到高峰,但因有财政部退税145.7亿台币,以及台电等公司债到期还本,多少舒缓紧俏的状态.

展望11月份,一证券商交易员指出,"公债RP主要资金供应来源的寿险业,年底前都不会太宽裕,RP利率要回档不易."

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.但也有少数高见0.73-0.74%.

根据交易商统计,今日有财政部核退综合所得税第二批退税,金额145.7亿台币,以及台电、中华开发工业银行、森霸与星能电力等债券到期还本,金额54.5亿.但紧缩面则有国库券及台化公司债交割,金额分别为250及40亿台币.(完)