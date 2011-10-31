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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:51 BJT

〔香港个股〕腾讯投资中国社交网站开心网

路透上海10月31日电---中国按市值计最大互联网企业--腾讯(0700.HK)已投资中国社交网站开心网,两家公司周一声明称,将创设一个共同社交网站平台.

开心网将向腾讯发行新股,但并未透露股数.两家公司并未公布投资规模或其他财务细节.此次投资後,开心网仍是最大股东,且将继续独立经营.

腾讯6月时表示,已将投资基金规模提高一倍至100亿元人民币,将投资线上游戏、社交游戏及移动游戏.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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