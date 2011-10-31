〔香港个股〕腾讯投资中国社交网站开心网

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---中国按市值计最大互联网企业--腾讯(0700.HK)已投资中国社交网站开心网,两家公司周一声明称,将创设一个共同社交网站平台.
开心网将向腾讯发行新股,但并未透露股数.两家公司并未公布投资规模或其他财务细节.此次投资後,开心网仍是最大股东,且将继续独立经营.
腾讯6月时表示,已将投资基金规模提高一倍至100亿元人民币,将投资线上游戏、社交游戏及移动游戏.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。