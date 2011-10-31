〔台湾个股〕联电获准取得苏州和舰35.7%股权,未来将持续完全整并目标

路透台北10月31日电---针对申请取得大陆苏州和舰科技股权一事,台湾晶圆代工大厂--联电(2303.TW)(UMC.N)周一公告称,已获经济部核可取得和舰35.7%股权,未来仍将持续协商,完成100%整并的最终目标.

联电此前在3月间表示,董事会决议以8,700万美元取得大陆苏州和舰科技约30%的股权.

公司公告称,此次联电是透过取得和舰的控股公司Best Elite International的股权来进行,其中包含联电信托中的15.3%股份与联电向Best Elite股东现金收购的20.4%股份.

和舰科技系联电于2001年11月协助成立,但因当时台湾政策并未开放晶圆制造业赴大陆投资设厂,而引来经济部指控联电违法西进的官司.之後合并过程一波三折,直到台湾政府于去年2月开放并购或参股大陆晶圆铸造厂,才出现转机.

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)目前则在上海松江拥有一座晶圆厂.

联电周三收报14.10台币.(完)