《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 81.29 -7.11 -8.04 4790916
搜狐 (SOHU.O) 60.40 -8.60 -12.46 3941564
网易 (NTES.O) 47.37 -0.92 -1.91 792528
百度 (BIDU.O) 140.18 -4.44 -3.07 6465293
亚信科技 ASIA.O 10.02 -0.75 -6.96 885365
侨兴环球电话 XING.O 0.88 -0.11 -11.11 273217
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.62 -0.12 -0.94 2607785
联电 (UMC.N) 2.23 -0.05 -2.19 1028459
日月光 (ASX.N) 4.42 -0.07 -1.56 295854
矽品精密 (SPIL.O) 5.20 -0.03 -0.57 4333794
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.02 -2.04 69307
友达 (AUO.N) 4.28 -0.14 -3.17 492747
中华电信 (CHT.N) 33.63 +0.14 +0.42 86940
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.39 -0.70 -1.99 983601
香港
中国移动 (CHL.N) 47.56 -0.28 -0.59 315517
中国联通 (CHU.N) 20.11 -0.05 -0.25 535327
中国电信 (CHA.N) 61.10 -1.22 -1.96 41627
中芯国际 (SMI.N) 2.65 -0.12 -4.33 88495
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.07 -1.72 6310
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。