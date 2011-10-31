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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 81.29 -7.11 -8.04 4790916

搜狐 (SOHU.O) 60.40 -8.60 -12.46 3941564

网易 (NTES.O) 47.37 -0.92 -1.91 792528

百度 (BIDU.O) 140.18 -4.44 -3.07 6465293

亚信科技 ASIA.O 10.02 -0.75 -6.96 885365

侨兴环球电话 XING.O 0.88 -0.11 -11.11 273217

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.62 -0.12 -0.94 2607785

联电 (UMC.N) 2.23 -0.05 -2.19 1028459

日月光 (ASX.N) 4.42 -0.07 -1.56 295854

矽品精密 (SPIL.O) 5.20 -0.03 -0.57 4333794

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.02 -2.04 69307

友达 (AUO.N) 4.28 -0.14 -3.17 492747

中华电信 (CHT.N) 33.63 +0.14 +0.42 86940

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.39 -0.70 -1.99 983601

香港

中国移动 (CHL.N) 47.56 -0.28 -0.59 315517

中国联通 (CHU.N) 20.11 -0.05 -0.25 535327

中国电信 (CHA.N) 61.10 -1.22 -1.96 41627

中芯国际 (SMI.N) 2.65 -0.12 -4.33 88495

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.07 -1.72 6310

(完)

--整理 王冠中

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