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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 07:11 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆自高点回落,欧元再度承压

* 市场观望日本是否会再次干预市场

* 美元兑日圆自高点回落,但仍属于大幅上涨

* 欧元因债务忧虑重燃承压

* 关注中国PMI和澳洲央行利率决定

路透悉尼11月1日电---美元兑日圆周二自三个月高点略有回落,因日本大规模干预汇市的影响有所消退,而欧元则再次承压,因对欧债危机解决方案的疑虑日增.

美元兑日圆JPY=报78.30日圆,周一一度涨至79.55,因日本当局干预汇市,据一些市场人士估算,当天干预规模达到了创纪录的900亿到1,300亿美元.

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