〔东京汇市〕美元兑日圆自高点回落,欧元再度承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场观望日本是否会再次干预市场
* 美元兑日圆自高点回落,但仍属于大幅上涨
* 欧元因债务忧虑重燃承压
* 关注中国PMI和澳洲央行利率决定
路透悉尼11月1日电---美元兑日圆周二自三个月高点略有回落,因日本大规模干预汇市的影响有所消退,而欧元则再次承压,因对欧债危机解决方案的疑虑日增.
美元兑日圆JPY=报78.30日圆,周一一度涨至79.55,因日本当局干预汇市,据一些市场人士估算,当天干预规模达到了创纪录的900亿到1,300亿美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。